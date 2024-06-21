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21 червня 2024, 14:33

Генпрокурор усунув від обов’язків свого заступника Вербицького після розслідування ЗМІ

21 червня 2024, 14:33
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фото: Офіс генпрокурора
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Обов'язки заступника генпрокурора Дмитра Вербицького, щодо якого розслідують можливе незаконне збагачення, тимчасово поклали на інших заступників

Про це повідомив Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Раніше генпрокурор Андрій Костін оголосив, що його заступника Дмитра Вербицького не можуть відсторонити від виконання обов’язків під час проведення службового розслідування щодо можливого збагачення.

За словами посадовця, Закон України "Про прокуратуру" не передбачає можливості відсторонення прокурора на етапі розслідування. Водночас Костін запевнив, що для нього "найважливіше встановити істину й ухвалити максимально зважене та неупереджене рішення".

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" зʼясували, що посадовець оселився в будинку у столичному елітному котеджному містечку "Коник", який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що згідно з ринковими цінами є заниженою у 6 разів вартістю.

Також "Схеми" стверджують, що з травня 2024 року власницею одного сусідніх із маєтків на березі річки Коник стала Христина Ільницька, з якою Вербицький нібито перебуває у стосунках. Приблизна ринкова вартість такої нерухомості сягає 48 мільйонів гривень, хоча договір купівлі-продажу будинку свідчить, що жінка заплатила за нього близько 2 мільйонів гривень.

Вербицький — заступник генпрокурора, який, зокрема, відповідає за питання, пов'язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій.

НАБУ відкрито кримінальну справу щодо можливого незаконного збагачення заступника генпрокурора Дмитра Вербицького за фактами із журналістського розслідування.

Офіс генпрокурора розслідування корупція Костін Андрій
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