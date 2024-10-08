Голова правління "Укрзалізниці" йде з посади

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Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає RegioNews.

"До наглядової ради АТ "Укрзалізниця" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління", – йдеться у повідомленні.

Найближчими днями наглядова рада розгляне заяву та прийме всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур.

Євген Лященко очолив компанію у березні 2023 року. Він замінив на цій посаді Олександра Камишіна, який став міністром Міністерства стратегічних галузей промисловості.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів призначив радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна та колишнього голову Мінстратегпрому членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця".