У прокуратурі уточнили наслідки авіаудару по Харкову та оприлюднили кадри з місця влучання

фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок авіаудару, який росіяни завдали по Харкову сьогодні, 8 жовтня, у Салтівському районі міста загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Атаку ворог здійснив о 16:50. Два влучання по передмістю - у населених пунктах Черкаська Лозова та Мала Данилівка. Пошкоджено приватні домоволодіння. Без постраждалих.

У Салтівському районі м. Харкова авіаційний боєприпас влучив біля водойми у районі щільної житлової забудови. На місці загинули дві людини: 69-річна жінка та чоловік 73 років. Ще пʼять людей отримали поранення.

У прокуратурі зазначили, що для обстрілу росіяни використали ФАБ-250. Також відомство оприлюднило відео та фото з місця влучання російських авіабомб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок авіаудару, який росіяни здійснили вдень, 8 жовтня, у Харкові загинули щонайменше двоє людей.