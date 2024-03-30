Принципи адміністрування місцевих податків потрібно переглянути, – Шуляк

фото: Олена Шуляк/Facebook

На прифронтових і деокупованих територіях, а також для регіонів, які зазнали руйнувань, втрати людського капіталу і зменшення надходжень до місцевих бюджетів, потрібно застосовувати нові принципи оподаткування і економічного стимулювання

Про це під час конгресу "Реформа системи публічних фінансів – шлях до відновлення України”, організованого за підтримки Української Ради Бізнесу, розповіла Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії "Слуга Народу” Олена Шуляк, передає RegioNews.

Вона наголосила – все, що стосується принципів відновлення постраждалих регіонів, на сьогодні є величезною проблемою, оскільки через втрати таких областей при їх відновленні потрібно застосовувати абсолютно нові принципи до всього – і того, що стосується оподаткування, і до питань, яким чином створювати державно-приватне партнерство і за якими принципами воно там має працювати.

"Зокрема, за новими принципами там повинно відбуватись і створення тих же самих індустріальних парків. Вимоги, які зараз існують для індустріальних парків, скажімо, в Західній Україні, і індустріальних парків, які можуть захотіти створювати на сході країни, наприклад, у тому ж Покровську, повинні бути сформульовані по різному”, – зазначила Шуляк.

За її словами, нині питання адміністрування місцевих податків стоїть дуже гостро - збори і податки на нерухомість, і податки на землю можна буде значно збільшити, якщо поліпшити їх адміністрування, передати частину цього адміністрування органам місцевого самоврядування, а також вирішити питання балансу між місцевим і державним бюджетом. При цьому ОМС, підкреслила нардепка, до цього готові. Більше того, питання адміністрування місцевих податків для них нині знаходиться у ТОП-5 необхідних законодавчих змін для того, щоб поліпшити цю ситуацію.

"Також звертаю увагу на податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Нам зараз пропонують модель, коли цей податок сплачується зараз – за місцем реєстрації суб‘єкта господарської діяльності. Але якщо подивитись на європейську практику, то вона дещо відрізняється. Тому зараз триває величезна дискусія щодо того, як правильно змінити принцип нарахування ПДФО – чи буде це за місцям проживання фізичної особи, чи за місцем реєстрації безпосередньо виробничих потужностей, чи взагалі розділивши цей збір. Тобто, частину за місцем проживання, а частину – за місцем реєстрації безпосередньо виробничих потужностей”, – повідомила Олена Шуляк.

Парламентарка також додала, що відновлення економічного потенціалу деокупованих і прифронтових регіонів, як і їх відновлення взагалі, буде відбуватися на тих принципах, які зараз напрацьовують у Парламенті – відповідну нову законодавчу рамку відновлення планують презентувати вже у квітні. В ній вже прописані основні моменти – будувати краще, ніж було, застосування принципу сталого розвитку, дотримання зеленого курсу, використання таких прозорих і підзвітних механізмів як цифрова екосистема DREAM тощо.

"Втім, важливо також розуміти, що для нас принципи відновлення і принципи євроінтеграції зараз нерозривно пов'язані, тому все, що відбуватиметься в рамках відновлення України, буде сприяти євроінтеграційним процесам”, – резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, на минулому тижні очільниця партії "Слуга Народу” зазначила, що призупиняти або відміняти результати реформи децентралізації під час повномасштабної війни ніхто не планує. Нині завдання – зберегти імпульс до продовження та закріплення реформи децентралізації, яка забезпечить створення інституційно та фінансово спроможних органів місцевого самоврядування на всіх рівнях, включно із регіональним. Для цього на законодавчому рівні впроваджуватимуть інструмент нагляду над законністю рішень органів місцевого самоврядування, розмежовуватимуть повноваження між органами державної влади та місцевого самоврядування та забезпечуватимуть стійку фінансову основу для виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень і міцну базу місцевих бюджетів.

Також нагадаємо, що раніше очільниця партії "Слуга Народу” Олена Шуляк повідомила, що протягом березня 2024 року українці використали на 78% більше житлових сертифікатів єВідновлення, обмінявши їх на нове житло, ніж за підсумками лютого. А загальна сума коштів, яку вони використали на це, зросла на 80%.