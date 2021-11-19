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19 листопада 2021, 11:46

У Польщі затримано українця за перевезення чотирьох нелегальних мігрантів

19 листопада 2021, 11:46
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Фото: iз відкритих джерел
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Українець з посвідкою на проживання в Польщі був затриманий польськими правоохоронцями за "сприяння в незаконному перетині кордону". Він віз чотирьох нелегальних мігрантів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Portal Samorzadowy.

Українець був затриманий в селі Боратинець-Ляцки.

"Біля машини стояв громадянин України, який має посвідку на проживання в Польщі. Він повідомив поліцейському, що везе чотирьох іноземців, які незаконно перетнули кордон Республіки Польща. Чоловік був затриманий, а його автомобіль відбуксований на стоянку речових доказів", - йдеться в повідомленні поліцейських.

Раніше ми писали, що Державна прикордонна служба України попередила спробу 15 іноземних громадян з Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь.

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