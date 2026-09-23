Атака на Київ: число загиблих зросло

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Росіяни зранку 23 вересня вдарили по Києву. Стало відомо, що кількість постраждалих зросла

Про це повідомив мер столиці, передає RegioNews.

Внаслідок атаки на Київ один чоловік загинув. Тепер стало відомо, що ще один чоловік помер у лікарні. Таким чином, кількість жертв внаслідок атаки зросла до двох.

Також дістали поранень 25 жителів столиці. 17 з них знаходяться в лікарні.

Нагадаємо, внаслідок ранкової ворожої атаки безпілотниками на столицю зафіксовано пошкодження у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. Зокрема, безпілотники вдарили по АЗС.