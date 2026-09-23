У центрі Києва сталася аварія, паралізовано рух на одній із вулиць
У Києві через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на вулиці Шота Руставелі в напрямку вулиці Рогнідинської
Про це повідомили у патрульній поліції Києва, передає RegioNews.
Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту та за можливості обрати альтернативний шлях.
Нагадаємо, ввечері 15 вересня у Тернополі 13-річний хлопець впав з електросамоката на тротуар. Підліток отримав тяжкі травми – він помер у "швидкій" дорогою до лікарні.
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