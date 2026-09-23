10:57  23 вересня
На Львівщині вантажівка зіткнулася з електросамокатом: постраждали двоє дітей
10:59  23 вересня
Вибухівка у сміттєвому баку: СБУ запобігла теракту в центрі Рівного
08:28  23 вересня
На Рівненщині 17-річна мотоциклістка врізалася у магазин: у неї перелом черепа
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2026, 15:55

Заробив мільйони на дронах: НАБУ повідомило про підозру чиновнику ДПСУ

23 вересня 2026, 15:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

НАБУ і САП повідомили про підозру чиновнику Державної прикордонної служби. Йдеться про вимагання хабарів за безперешкодне постачання дронів

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у серпні 2025 року виробник дронів виграв тендер прикордонної служби та знизив ціну, хоча мав прохання від конкурента, який розраховував на перемогу завдяки зв'язкам. Через зірваний план конкурент разом із чиновниками ДПСУ почав вимагати від підприємця мільйон доларів за безперешкодне постачання дронів.

Детективи встановили ще один епізод з хабарем. Відомо, що це був переказ чиновнику ДПСУ криптовалюти Tether (USDT) у кількості 50 тис. одиниць (понад 2,1 млн грн за курсом НБУ).

Як з'ясували НАБУ і САП, чиновник неоднорахово отримував незаконні доходи, а потім ховав це за допомогою криптовалюти. Лише у січні-квітні цього року він перевів понад 15,4 млн грн у криптовалюту Tether (USDT). Також на частину цих грошей він купив Mercedes-Benz GLC 300 та оформив його на дружину.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розслідування дрони НАБУ ДПСУ
17 млн грн за 2,5 року: журналісти розповіли про бізнес дружини фігуранта "Карфагена"
23 вересня 2026, 11:24
Квартира за $350 тисяч, Porsche і мисливські угіддя: що знайшли у родини Кіма
22 вересня 2026, 08:36
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Росія вдарила керованими авіабомбами по Сумах: четверо людей у лікарні
23 вересня 2026, 16:56
Удар по Олександрівці: є загиблі, під завалами можуть бути діти
23 вересня 2026, 16:55
На Черкащині п'яна водійка без прав влаштувала ДТП: авто перекинулося після наїзду на паркан
23 вересня 2026, 16:37
Психологи пояснили, як розпізнати вигорання і коли час звертатися по допомогу
23 вересня 2026, 16:20
В Одесі активісти закликають вирішувати питання з теплом до опалювального сезону
23 вересня 2026, 16:15
У справі про підкидання наркотиків екскомбату "Маґури" затримали четвертого підозрюваного
23 вересня 2026, 15:59
У Києві через масовану атаку дронів загинули двоє людей, 36 постраждали
23 вересня 2026, 15:52
У Львові чоловік влаштував "страйк" для ТЦК
23 вересня 2026, 15:40
У центрі Києва сталася аварія, паралізовано рух на одній із вулиць
23 вересня 2026, 15:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Юрій Касьянов
Всі блоги »