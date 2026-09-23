Заробив мільйони на дронах: НАБУ повідомило про підозру чиновнику ДПСУ

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НАБУ і САП повідомили про підозру чиновнику Державної прикордонної служби. Йдеться про вимагання хабарів за безперешкодне постачання дронів

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у серпні 2025 року виробник дронів виграв тендер прикордонної служби та знизив ціну, хоча мав прохання від конкурента, який розраховував на перемогу завдяки зв'язкам. Через зірваний план конкурент разом із чиновниками ДПСУ почав вимагати від підприємця мільйон доларів за безперешкодне постачання дронів.

Детективи встановили ще один епізод з хабарем. Відомо, що це був переказ чиновнику ДПСУ криптовалюти Tether (USDT) у кількості 50 тис. одиниць (понад 2,1 млн грн за курсом НБУ).

Як з'ясували НАБУ і САП, чиновник неоднорахово отримував незаконні доходи, а потім ховав це за допомогою криптовалюти. Лише у січні-квітні цього року він перевів понад 15,4 млн грн у криптовалюту Tether (USDT). Також на частину цих грошей він купив Mercedes-Benz GLC 300 та оформив його на дружину.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника приватної компанії з виробництва дронів. Вони вимагали хабар у особливо великому розмірі.