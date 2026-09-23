У Львові чоловік влаштував "страйк" для ТЦК

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У Львові судили чоловіка, яий відмовився їхати до ТЦК. При цьому в результаті суд став на його бік

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у лютому у Львові. ПРавоохоронці вимагали від чоловіка вийти з авто та поїхати до ТЦК. Чоловік відмовився. Правоохоронці назвали це порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Проте суд зазначив, що поліція має передбачене законом повноваження доставляти до ТЦК осіб, але лише за зверненням військових ТЦК. Звернення ТЦК має містити, зокрема, дані особи та підставу для її доставлення.

Оскільки такого звернення не було, вимогу правоохоронців суд назвав незаконною.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.