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23 вересня 2026, 14:55

На Прикарпатті жінка створила канал проти ТЦК

23 вересня 2026, 14:55
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Фото: Нацполіція
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На Прикарпатті судили жінку за перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Виявилось, вона створила у месенджері канал, який заважав ТЦК

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка створила Viber-спільноту, яку назвала "Поліцаї". Там люди повідомляли про актуальні місця проведення мобілізаційних заходів представниками ТЦК. У таких повідомленнях зазначали місце, час та адресу проведення мобілізаційних заходів.

Загалом там зафіксували близько 18 повідомлень із конкретними локаціями роботи ТЦК.

Жінка визнала провину та розкаялась. Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 54 400 гривень.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.

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