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23 вересня 2026, 13:55

Прикордонники рознесли російську "Герань-5"

23 вересня 2026, 13:55
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Фото з відкритих джерел
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Військові показали нове відео з фронту. Українські захисники ефектно знищили російські міномети та безпілотники

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Військові 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого показали дари по ворожих об'єктах. Під час бойової роботи вони знищили реактивну БпЛА "Герань-5", міномети "Васильок", а також склади паливно-мастильних матеріалів і боєкомплекту, засоби радіоелектронної боротьби та радіолокаційні станції.

"Військовослужбовці Державної прикордонної служби України у складі Сил оборони України безперервно захищають державний кордон, тримають оборону та роблять усе можливе для безпеки людей і територій", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як вони нищать ворожі "шахеди".

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