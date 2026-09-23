Психологи пояснили, як розпізнати вигорання і коли час звертатися по допомогу

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Відчуття втоми після вихідних не завжди означає, що організму просто потрібно більше часу на сон чи фізичний відпочинок. Іноді це може бути сигналом психологічного виснаження, коли психіці потрібне не чергове дозвілля, а повноцінне відновлення

Про це розповідає психологиня Обухівського районного осередку ГО "Захист держави" Тетяна Школяр, передає RegioNews.

Є щонайменше три ознаки, які можуть свідчити про потребу в психологічному відновленні.

Перша — людина починає гостріше реагувати на звичайні дрібниці.

Друга — зникає бажання робити те, що раніше приносило задоволення.

Третя — життя дедалі частіше проходить у режимі постійного "треба".

У такій ситуації варто почати не з пошуку чергового способу "перетерпіти" втому, а з чесної розмови із собою. Зокрема, можна поставити собі два запитання: що зараз забирає найбільше сил і що хоча б трохи їх повертає?

Відповіді можуть допомогти помітити основні джерела виснаження та зрозуміти, які дії або умови справді допомагають відновлюватися.

Якщо впоратися самостійно складно, в Обухівському осередку ГО "Захист Держави" можна отримати безкоштовну консультацію.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що вразливі мешканці територій, де ведуться або велися бойові дії, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі до 19 400 гривень на домогосподарство.