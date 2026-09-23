У Києві через масовану атаку дронів загинули двоє людей, 36 постраждали

Фото: Київська міська прокуратура

Станом на 15:30 23 вересня внаслідок ударів російських безпілотників та падіння їхніх уламків у Києві загинули двоє людей, ще щонайменше 36 постраждали. Остаточна кількість постраждалих наразі встановлюється

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

Загиблі — у Дарницькому та Солом’янському районах столиці.

Найбільше постраждалих зафіксували у Солом’янському районі — 20 людей. Ще семеро людей постраждали у Голосіївському районі, п’ятеро — у Дарницькому та четверо — у Святошинському.

Російські військові атакували Київ безпілотниками зранку та вдень. За даними прокуратури, під ударами опинилися автозаправна станція, будівля бізнес-центру, офісна будівля, приміщення фармацевтичного підприємства, будівля колишнього ринку та приміщення неподалік вокзалу.

На місцях влучань виникли пожежі. Також пошкоджені автомобілі, які були припарковані поруч.

Крім того, російські військові здійснювали повторні удари по тих самих об’єктах.

Правоохоронці кваліфікують дії російських військових як черговий воєнний злочин, що призвів до загибелі та травмування цивільних мешканців столиці. Кримінальне провадження розслідують за ч. 1, 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, що внаслідок ранкової ворожої атаки безпілотниками на столицю зафіксовано пошкодження у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. Зокрема, безпілотники вдарили по АЗС.