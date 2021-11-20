Червоний Хрест і ООН відправили на Донбас 22 вантажівки з гуманітарною допомогою

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Міжнародний Комітет Червоного Хреста і ООН відправили чергові партії гуманітарної допомоги на непідконтрольну Україні територію Донбасу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр Держприкордонслужби.

"Через КПВВ Новотроїцьке і щастя за тиждень проїхали 22 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста і управління Верховного комісара ООН у справах біженців", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що загальна вага вантажу склала трохи більше 226 тонн. Автомобілі доставлять жителям Донбасу продуктові набори, будівельні матеріали, товари медичного призначення та меблі.

Раніше ми писали, що підрозділи сепаратистів за минулу добу 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, включаючи шість обстрілів з озброєння, забороненого Мінськими угодами. Внаслідок обстрілів загинув один український військовослужбовець.