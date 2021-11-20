Красный Крест и ООН отправили на Донбасс 22 грузовика с гуманитарной помощью

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Международный комитет Красного Креста и ООН отправили очередные партии гуманитарной помощи на неподконтрольную Украине территорию Донбасса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Через КПВВ Новотроицкое и Счастье за неделю проехали 22 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста и управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев", – говорится в сообщении.

Указано, что общий вес груза составил чуть более 226 тонн. Автомобили доставят жителям Донбасса продуктовые наборы, строительные материалы, товары медицинского назначения и мебель.

Ранее мы писали, что подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, включая шесть обстрелов из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.