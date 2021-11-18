Ситуація на Донбасі: п'ятеро військових ООС у лікарні, обстріли не вщухають

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За минулу добу, 17 листопада, на Донбасі постраждали п'ятеро військових ООС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ранкове зведення про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"В результаті ворожих дій четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, ще один отримав бойове травмування. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан здоров'я військовослужбовців задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в ранковому зведенні.

Загалом за минулу добу з боку російсько-окупаційних військ штаб ООС зафіксував 14 порушень режиму припинення вогню, 9 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Невельського НЗФ відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.в районі Новоолександрівки окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

Недалеко від Золотого - 4 російські найманці обстріляли позиції ООС двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм і станкові протитанкові гранатомети. Поблизу Кряківки бойовики здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

Біля Причепилівки незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. У бік Кримського-вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Позиції українських військових біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.у напрямку Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем. А в районі Шум окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Станом на 7:00 ранку 18 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Нью-Йорка бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій окупантів немає.