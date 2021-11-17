На Донбасі село потрапило під обстріл: пошкоджено 7 будинків

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На Донбасі вдруге за тиждень під обстріл потрапило село Невельське, пошкоджено сім будинків

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

"Вранці, о 6:45, в поліцію надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що о 2: 30 село Невельське піддалося обстрілу з боку незаконних збройних формувань. Правоохоронці обстежують селище, документують наслідки злочину і з'ясовують, яка допомога потрібна місцевим жителям", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано пошкодження семи будинків, два з яких зруйновані. Жертв серед населення немає.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

Раніше ми писали, що за минулу добу, 16 листопада, бойовики на Донбасі поранили одного військового і більше 10 разів порушували "тишу".