Ситуація на Донбасі: за добу окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню, загинув військовий
Підрозділи сепаратистів за минулу добу 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, включаючи шість обстрілів з озброєння, забороненого Мінськими угодами. В результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
У напрямку Мар'їнки було здійснено три обстріли з артилерії 122-го калібру та мінометів 82-го та 120-го калібру. У бік Лопаскіно стріляли з мінометів 82-го калібру.
У районі Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. У районі Новомихайлівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Поблизу Катеринівки позиції ЗСУ тричі потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Біля населених пунктів Піски та Шуми противник задіяв станкові протитанкові гранатомети. А в напрямку Авдіївки вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
У районі Попасної сепаратисти вели обстріли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Також в районі Новотошківського двічі обстрілювалися позиції ЗСУ з мінометів 12-го калібру і гранатометів різних систем. У бік Золотого - 4 стріляли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Крім того, ворог здійснив обстріл з артилерії 152-го калібру околиць населеного пункту Нижнє. Втрат серед цивільного населення немає.
У свою чергу українські військові відкривали вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої Мінськими угодами.