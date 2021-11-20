Ситуація на Донбасі: за добу окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню, загинув військовий

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Підрозділи сепаратистів за минулу добу 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, включаючи шість обстрілів з озброєння, забороненого Мінськими угодами. В результаті обстрілів загинув один український військовослужбовець

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

У напрямку Мар'їнки було здійснено три обстріли з артилерії 122-го калібру та мінометів 82-го та 120-го калібру. У бік Лопаскіно стріляли з мінометів 82-го калібру.

У районі Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. У районі Новомихайлівки - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Катеринівки позиції ЗСУ тричі потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Біля населених пунктів Піски та Шуми противник задіяв станкові протитанкові гранатомети. А в напрямку Авдіївки вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі Попасної сепаратисти вели обстріли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Також в районі Новотошківського двічі обстрілювалися позиції ЗСУ з мінометів 12-го калібру і гранатометів різних систем. У бік Золотого - 4 стріляли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, ворог здійснив обстріл з артилерії 152-го калібру околиць населеного пункту Нижнє. Втрат серед цивільного населення немає.

У свою чергу українські військові відкривали вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої Мінськими угодами.