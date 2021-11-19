Пік хвилі коронавірусу пройдено, але можливий повторний спалах — МОЗ

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Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Він зазначив, що два тижні поспіль знижується кількість нових випадків коронавірусу, кількість госпіталізацій, і кілька днів число видужали перевищує число нових випадків.

"Це вже позитивні тенденції, які свідчать про те, що Україна пройшла пік захворюваності, і ми очікуємо тенденції до зниження. Одночасно, ми аналізуємо ситуацію в Європі, ми бачимо там різке зростання кількості випадків, тому не виключаємо потенційно можливий в короткий проміжок часу повторний спалах", - додав Ляшко.

Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 18 листопада, зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1555, медпрацівників – 331).