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19 листопада 2021, 14:52

Пік хвилі коронавірусу пройдено, але можливий повторний спалах — МОЗ

19 листопада 2021, 14:52
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Фото: iз відкритих джерел
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Україна пройшла пік захворюваності хвилі коронавірусу, але існує загроза повторного спалаху

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Він зазначив, що два тижні поспіль знижується кількість нових випадків коронавірусу, кількість госпіталізацій, і кілька днів число видужали перевищує число нових випадків.

"Це вже позитивні тенденції, які свідчать про те, що Україна пройшла пік захворюваності, і ми очікуємо тенденції до зниження. Одночасно, ми аналізуємо ситуацію в Європі, ми бачимо там різке зростання кількості випадків, тому не виключаємо потенційно можливий в короткий проміжок часу повторний спалах", - додав Ляшко.

Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 18 листопада, зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1555, медпрацівників – 331).

коронавірус карантин МОЗ COVID-19 Віктор Ляшко статистика захворюваність

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