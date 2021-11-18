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18 листопада 2021, 20:59

Коронавірус і туризм: ЄС залишив Україну в червоному списку

18 листопада 2021, 20:59
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Фото: iз відкритих джерел
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Європейський Союз оновив список країн, для жителів яких скасовуються обмеження на несуттєві поїздки. Україна залишається в червоному списку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Ради ЄС.

Відзначається, що в зелений список була додана Індонезія. Перелік безпечних країн тепер налічує 19 держав - Аргентина, Австралія, Бахрейн, Канада, Чилі, Колумбія, Йорданія, Кувейт, Індонезія, Намібія, Нова Зеландія, Перу, Катар, Руанда, Саудівська Аравія, Південна Корея, Об'єднані Арабські Емірати, Уругвай, Китай (за умови підтвердження взаємності).

Як говориться в заяві Ради ЄС, необов'язкові поїздки в ЄС з країн або організацій, не зазначених у Додатку I, підлягають тимчасовим обмеженням на поїздки. Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки в ЄС для повністю вакцинованих мандрівників.

Зазначимо, що список переглядається кожні два тижні.

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