Виступаючих проти щеплень від коронавірусу медиків покарають — МОЗ

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Українських медичних працівників, які виступають проти вакцинації від коронавірусу, очікує покарання

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає RegioNews.

Він зазначив, що відомство має намір застосувати санкції до тих лікарів, у яких низькі показники вакцинації.

"Це означає, що медики не телефонують своїм декларантам, не інформують про вакцини, не запрошують людей робити щеплення", - сказав Кузін.

Він додав, що в МОЗ збираються почати вести з лікарями просвітницьку роботу на користь вакцинації.

До злісних супротивників вакцинації можуть застосовувати санкції-припинення контракту з Нацслужбою здоров'я України, додав головний санлікар.

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що в "жовтій" зоні посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації.