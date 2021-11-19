Пик волны коронавируса пройден, но возможна повторная вспышка — Минздрав

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Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Он отметил, что две недели подряд снижается количество новых случаев коронавируса, количество госпитализаций, и несколько дней число выздоровевших превышает число новых случаев.

"Это уже положительные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина прошла пик заболеваемости, и мы ожидаем тенденции к снижению. Одновременно, мы анализируем ситуацию в Европе, мы видим там резкий рост количества случаев, поэтому не исключаем потенциально возможную в короткий промежуток времени повторную вспышку", - добавил Ляшко.

Ранее мы писали, что в Украине за прошлые сутки, 18 ноября, зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1555, медработников – 331).