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19 ноября 2021, 14:52

Пик волны коронавируса пройден, но возможна повторная вспышка — Минздрав

19 ноября 2021, 14:52
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Фото: из открытых источников
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Украина прошла пик заболеваемости волны коронавируса, но существует угроза повторной вспышки

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Он отметил, что две недели подряд снижается количество новых случаев коронавируса, количество госпитализаций, и несколько дней число выздоровевших превышает число новых случаев.

"Это уже положительные тенденции, свидетельствующие о том, что Украина прошла пик заболеваемости, и мы ожидаем тенденции к снижению. Одновременно, мы анализируем ситуацию в Европе, мы видим там резкий рост количества случаев, поэтому не исключаем потенциально возможную в короткий промежуток времени повторную вспышку", - добавил Ляшко.

Ранее мы писали, что в Украине за прошлые сутки, 18 ноября, зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1555, медработников – 331).

коронавирус карантин Минздрав COVID-19 Виктор Ляшко статистика заболеваемость

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