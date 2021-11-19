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19 листопада 2021, 09:11

За добу понад 20 тисяч українців заразилися коронавірусом

19 листопада 2021, 09:11
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні за минулу добу, 18 листопада, зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1555, медпрацівників - 331)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

За минулу добу:

  • госпіталізовано - 3 637 осіб;
  • летальних випадків - 725;
  • одужали - 22 304 людини.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 3 304 058 осіб;
  • видужав - 2 726 521 чоловік;
  • летальних випадків - 80 231;
  • проведено ПЛР-тестування - 15 461 886.

За добу 18 листопада в Україні 294 320 осіб були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 857 осіб, повністю імунізовані – 191 463 особи.

З початку вакцинальної кампанії щеплені 12 657 192 людини, з них отримали одну дозу – 12 657 190 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози – 9 448 782 людини. В цілому проведено 22 105 972 щеплень.

88, 2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня-невакциновані і не мали жодної дози антикоагулянтної вакцини.

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що в "жовтій" зоні посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації.

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