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МОЗ збирається посилити правила для роботи в "жовтій" зоні: до чого готуватися
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17 листопада 2021, 13:54

МОЗ збирається посилити правила для роботи в "жовтій" зоні: до чого готуватися

17 листопада 2021, 13:54
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Фото: iз відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що в "жовтій" зоні посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації

Про це заявив глава МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу, передає RegioNews.

"В даний час Міністерство охорони здоров'я працює над змінами до постанови про адаптивний карантин, які передбачатимуть, що і в "жовтому" рівні епідемічної небезпеки для роботи в карантинних обмеженнях необхідно буде мати повний курс вакцинації, як для працівників, так і для відвідувачів", — розповів Ляшко.

Глава МОЗ зазначив, що сімейні лікарі повинні активніше комунікувати з пацієнтами, нагадувати їм про необхідність вакцинації і про отримання другої дози вакцини найближчим часом.

Раніше ми писали, що початок виходу регіонів з "червоного" рівня епідемічної небезпеки можна очікувати з наступного тижня.

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