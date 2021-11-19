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19 ноября 2021, 09:11

За сутки более 20 тысяч украинцев заразились коронавирусом

19 ноября 2021, 09:11
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Фото: из открытых источников
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В Украине за прошлые сутки, 18 ноября, зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1555, медработников – 331)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

За прошлые сутки:

  • госпитализировано – 3 637 человек;
  • летальных исходов – 725;
  • выздоровели – 22 304 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 304 058 человек;
  • выздоровел – 2 726 521 человек;
  • летальных исходов – 80 231;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 461 886.

За сутки 18 ноября в Украине 294 320 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 102 857 человек, полностью иммунизированы – 191 463 человека.

С начала вакцинальной кампании привиты 12 657 192 человека, из них получили одну дозу – 12 657 190 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 448 782 человека. В общей сложности проведено 22 105 972 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.

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