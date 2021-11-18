На Закарпатье вакцинироваться от коронавируса можно анонимно
В Закарпатской области начали анонимную вакцинацию от коронавируса
Об этом на брифинге заявил автор идеи, руководитель кафедры социальной работы Ужгородского национального университета, профессор, депутат Закарпатского областного совета Федор Шандор, передает RegioNews.
По его словам, в рамках социологического исследования, проведенного по запросу европейских социальных студий, был осуществлен поверхностный социологический срез по вакцинации и нелегальной покупке сертификатов, ПЦР-тестов и экспресс-тестов на территории Закарпатья.
По результатам этого исследования, более 4 тысяч сертификатов о вакцинации от коронавируса могут быть фальшивыми.
"И это только айсберг. Эти поддельные документы изготавливались не только на территории Закарпатья", – уточнил Шандор.
Также, по словам профессора, в рамках исследования граждан, которые имеют поддельные сертификаты, анонимно спрашивали, хотели бы они все же вакцинироваться.
"Мы получили такой результат: более 35% опрошенных нами людей уже жалеют о том, что не сделали вакцинацию, но юридически она зафиксирована. Поэтому, как выйти из этой правовой и моральной коллизии – они не знают. Другой момент, о котором мы слышали, это то, что гражданин хотел бы сделать прививку, но его семья категорически против. Также срабатывают религиозные факторы, через которые жители области не хотят переступать", – добавил Шандор.
Он уточнил, что после этих исследований возникла идея начать эксперимент и создать анонимный кабинет для людей, желающих вакцинироваться, но которые не хотят, чтобы их фиксировали в электронной системе здравоохранения, "Дие" и т.д.
В свою очередь врач-инфекционист Виктор Петров сообщил, что при согласовании с Закарпатской ОГА, эпидемиологами, другими специалистами было решено создать анонимный кабинет и запустить так называемую COVID-амнистию.
"Это будет кабинет, который позволит абсолютно анонимно вакцинироваться тем людям, которые зафиксированы в системе прививок, но не делали их", – уточнил инфекционист.
Он подчеркнул, что государство в данном случае проявляет свою добрую волю, чтобы помочь людям и обеспечивает работу кабинета вакцинами.
По информации Петрова, кабинет открылся вчера, 17 ноября, в Ужгороде по улице Восточной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital). Он снабжен вакцинами AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna.
Привиться в этом кабинете сможет любой житель Закарпатья, который по определенным причинам не хочет, чтобы его данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения. Вакцинироваться можно будет круглосуточно, и для этого даже не нужно будет указывать свои контактные данные и телефон.