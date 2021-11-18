За добу коронавірусом захворіли понад 20 тисяч осіб

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В Україні за минулу добу, 17 листопада, зафіксовано 20 591 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

297 832 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 108 754 людини, повністю імунізовані – 189 078 осіб.

Також за минулу добу:

госпіталізовано-3 907 осіб;

летальних випадків-752;

поправилося-19 633 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло-3 284 008 осіб;

поправилося-2 704 217 людини;

летальних випадків-79 506;

проведено ПЛР-тестування-15 348 780.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 осіб, з них отримали одну дозу – 12 554 333 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 осіб. В цілому проведено 21 811 652 щеплень.

88, 2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня-невакциновані і не мали жодної дози антикоагулянтної вакцини.

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що в "жовтій" зоні посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації.