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18 листопада 2021, 15:18

За добу майже 300 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу

18 листопада 2021, 15:18
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні за минулу добу провели 297 832 вакцинації від коронавірусу COVID-19. Це трохи перевищує вчорашній показник

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

У середу першу дозу вакцини отримали 108 754 людини, а другу – 189 078. Вчора працювали 1 090 мобільних бригад, 3 247 пункти щеплення і 459 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-131 902. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-124 061, AstraZeneca – 30 137, Moderna – 11 732.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 осіб, з них отримали одну дозу – 12 554 333 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 осіб. В цілому проведено 21 811 652 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

  • Київ – 19313
  • Вінницька область - 6591
  • Волинська - 3547
  • Дніпропетровська - 20667
  • Донецька - 7743
  • Житомирська - 6116
  • Закарпатська - 2894
  • Запорізька - 7893
  • Івано-Франківська - 6111
  • Київська – 11974
  • Кіровоградська - 3462
  • Луганська - 2977
  • Львівська – 12305
  • Миколаївська - 6185
  • Одеська - 9584
  • Полтавська - 6828
  • Рівненська - 8409
  • Сумська - 6862
  • Тернопільська - 4682
  • Харківська – 10140
  • Херсонська - 5469
  • Хмельницька - 6290
  • Черкаська - 5284
  • Чернівецька - 3303
  • Чернігівська - 4449

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що в "жовтій" зоні посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації.

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