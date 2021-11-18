За добу майже 300 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу
В Україні за минулу добу провели 297 832 вакцинації від коронавірусу COVID-19. Це трохи перевищує вчорашній показник
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.
У середу першу дозу вакцини отримали 108 754 людини, а другу – 189 078. Вчора працювали 1 090 мобільних бригад, 3 247 пункти щеплення і 459 центрів вакцинації.
Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-131 902. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-124 061, AstraZeneca – 30 137, Moderna – 11 732.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 осіб, з них отримали одну дозу – 12 554 333 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 осіб. В цілому проведено 21 811 652 щеплень.
Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):
- Київ – 19313
- Вінницька область - 6591
- Волинська - 3547
- Дніпропетровська - 20667
- Донецька - 7743
- Житомирська - 6116
- Закарпатська - 2894
- Запорізька - 7893
- Івано-Франківська - 6111
- Київська – 11974
- Кіровоградська - 3462
- Луганська - 2977
- Львівська – 12305
- Миколаївська - 6185
- Одеська - 9584
- Полтавська - 6828
- Рівненська - 8409
- Сумська - 6862
- Тернопільська - 4682
- Харківська – 10140
- Херсонська - 5469
- Хмельницька - 6290
- Черкаська - 5284
- Чернівецька - 3303
- Чернігівська - 4449
Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що в "жовтій" зоні посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації.