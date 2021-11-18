За добу майже 300 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу

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В Україні за минулу добу провели 297 832 вакцинації від коронавірусу COVID-19. Це трохи перевищує вчорашній показник

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

У середу першу дозу вакцини отримали 108 754 людини, а другу – 189 078. Вчора працювали 1 090 мобільних бригад, 3 247 пункти щеплення і 459 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-131 902. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-124 061, AstraZeneca – 30 137, Moderna – 11 732.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 554 335 осіб, з них отримали одну дозу – 12 554 333 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 257 319 осіб. В цілому проведено 21 811 652 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

Київ – 19313

Вінницька область - 6591

Волинська - 3547

Дніпропетровська - 20667

Донецька - 7743

Житомирська - 6116

Закарпатська - 2894

Запорізька - 7893

Івано-Франківська - 6111

Київська – 11974

Кіровоградська - 3462

Луганська - 2977

Львівська – 12305

Миколаївська - 6185

Одеська - 9584

Полтавська - 6828

Рівненська - 8409

Сумська - 6862

Тернопільська - 4682

Харківська – 10140

Херсонська - 5469

Хмельницька - 6290

Черкаська - 5284

Чернівецька - 3303

Чернігівська - 4449

Раніше ми писали, що Міністерство охорони здоров'я готує зміни до постанови про адаптивний карантин. Передбачається, що в "жовтій" зоні посилять карантин, ввівши обов'язковий повний курс вакцинації.