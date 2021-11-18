09:11  18 ноября
За сутки коронавирусом заболели более 20 тысяч человек
12:35  18 ноября
Внимание, непогода: 19 ноября часть регионов накроет мокрый снег
11:15  18 ноября
Выступающих против прививок от коронавируса медиков накажут — Минздрав
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2021, 15:18

За сутки почти 300 тысяч украинцев получили прививку от коронавируса

18 ноября 2021, 15:18
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине за прошедшие сутки провели 297 832 вакцинации от коронавируса COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В среду первую дозу вакцины получили 108 754 человека, а вторую – 189 078. Вчера работали 1 090 мобильных бригад, 3 247 пункта прививки и 459 центроввакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 131 902. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 124 061, AstraZeneca – 30 137, Moderna – 11 732.

С начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

  • Киев – 19313
  • Винницкая область – 6591
  • Волынская – 3547
  • Днепропетровская – 20667
  • Донецкая – 7743
  • Житомирская – 6116
  • Закарпатская – 2894
  • Запорожская – 7893
  • Ивано-Франковская – 6111
  • Киевская – 11974
  • Кировоградская – 3462
  • Луганская – 2977
  • Львовская – 12305
  • Николаевская – 6185
  • Одесская – 9584
  • Полтавская – 6828
  • Ровенская – 8409
  • Сумская – 6862
  • Тернопольская – 4682
  • Харьковская – 10140
  • Херсонская – 5469
  • Хмельницкая – 6290
  • Черкасская – 5284
  • Черновицкая – 3303
  • Черниговская – 4449

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.

коронавирус вакцина Минздрав COVID-19 медики вакцинация прививка

За сутки коронавирусом заболели более 20 тысяч человек
18 ноября 2021, 09:11
За месяц количество привитых украинцев выросло на 10% – опрос "Рейтинга"
17 ноября 2021, 16:51
Минздрав собирается ужесточить правила для работы в "желтой" зоне: к чему готовиться
17 ноября 2021, 13:54
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Война, мигранты и "тысяча за вакцинацию" – вызовы и приоритеты осени для Зеленского
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram