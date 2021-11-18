За сутки почти 300 тысяч украинцев получили прививку от коронавируса
В Украине за прошедшие сутки провели 297 832 вакцинации от коронавируса COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В среду первую дозу вакцины получили 108 754 человека, а вторую – 189 078. Вчера работали 1 090 мобильных бригад, 3 247 пункта прививки и 459 центроввакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 131 902. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 124 061, AstraZeneca – 30 137, Moderna – 11 732.
С начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев – 19313
- Винницкая область – 6591
- Волынская – 3547
- Днепропетровская – 20667
- Донецкая – 7743
- Житомирская – 6116
- Закарпатская – 2894
- Запорожская – 7893
- Ивано-Франковская – 6111
- Киевская – 11974
- Кировоградская – 3462
- Луганская – 2977
- Львовская – 12305
- Николаевская – 6185
- Одесская – 9584
- Полтавская – 6828
- Ровенская – 8409
- Сумская – 6862
- Тернопольская – 4682
- Харьковская – 10140
- Херсонская – 5469
- Хмельницкая – 6290
- Черкасская – 5284
- Черновицкая – 3303
- Черниговская – 4449
Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.