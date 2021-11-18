За сутки почти 300 тысяч украинцев получили прививку от коронавируса

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В Украине за прошедшие сутки провели 297 832 вакцинации от коронавируса COVID-19. Это немного превышает вчерашний показатель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В среду первую дозу вакцины получили 108 754 человека, а вторую – 189 078. Вчера работали 1 090 мобильных бригад, 3 247 пункта прививки и 459 центроввакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 131 902. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 124 061, AstraZeneca – 30 137, Moderna – 11 732.

С начала вакцинальной кампании привито 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведено 21 811 652 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев – 19313

Винницкая область – 6591

Волынская – 3547

Днепропетровская – 20667

Донецкая – 7743

Житомирская – 6116

Закарпатская – 2894

Запорожская – 7893

Ивано-Франковская – 6111

Киевская – 11974

Кировоградская – 3462

Луганская – 2977

Львовская – 12305

Николаевская – 6185

Одесская – 9584

Полтавская – 6828

Ровенская – 8409

Сумская – 6862

Тернопольская – 4682

Харьковская – 10140

Херсонская – 5469

Хмельницкая – 6290

Черкасская – 5284

Черновицкая – 3303

Черниговская – 4449

Ранее мы писали, что Министерство здравоохранения готовит изменения в постановление об адаптивном карантине. Предполагается, что в "желтой" зоне усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации.