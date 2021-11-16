Українцям зробили вже понад 21 млн щеплень від коронавірусу

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В Україні з початку вакцинальної кампанії зробили понад 21 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19. Тільки за минулу добу ввели 268 088 доз вакцин, що майже в три рази перевищує показники неділі

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зокрема, в понеділок першу дозу вакцини отримали 102 908 людини, а другу – 165 180. Вчора працювали 1 169 мобільних бригад, 3 222 пункти щеплення та 445 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-126 630. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 110 982, AstraZeneca – 22 884, Moderna-7 592.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 особи, з них отримали одну дозу – 12 331 550 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 осіб. В цілому проведено 21 218 965 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

Київ – 15725

Вінницька область - 4971

Волинська - 2843

Дніпропетровська - 21173

Донецька - 5938

Житомирська - 4841

Закарпатська – 2218

Запорізька - 7387

Івано-Франківська - 4675

Київська – 10554

Кіровоградська - 3209

Луганська - 3050

Львівська – 10882

Миколаївська - 5016

Одеська - 9104

Полтавська - 6326

Рівненська - 6175

Сумська - 5785

Тернопільська - 4025

Харківська - 9271

Херсонська - 4419

Хмельницька - 6184

Черкаська - 4945

Чернівецька - 2671

Чернігівська - 3853

Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 15 Листопада, виявили 16 308 нових випадків коронавірусу. Відомо, що серед них 1 168 дітей та 327 медпрацівників. Також 838 людей померли від ускладнень хвороби - це максимум за весь час пандемії.