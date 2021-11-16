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16 листопада 2021, 12:49

Українцям зробили вже понад 21 млн щеплень від коронавірусу

16 листопада 2021, 12:49
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні з початку вакцинальної кампанії зробили понад 21 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19. Тільки за минулу добу ввели 268 088 доз вакцин, що майже в три рази перевищує показники неділі

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зокрема, в понеділок першу дозу вакцини отримали 102 908 людини, а другу – 165 180. Вчора працювали 1 169 мобільних бригад, 3 222 пункти щеплення та 445 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-126 630. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 110 982, AstraZeneca – 22 884, Moderna-7 592.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 особи, з них отримали одну дозу – 12 331 550 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 осіб. В цілому проведено 21 218 965 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

  • Київ – 15725
  • Вінницька область - 4971
  • Волинська - 2843
  • Дніпропетровська - 21173
  • Донецька - 5938
  • Житомирська - 4841
  • Закарпатська – 2218
  • Запорізька - 7387
  • Івано-Франківська - 4675
  • Київська – 10554
  • Кіровоградська - 3209
  • Луганська - 3050
  • Львівська – 10882
  • Миколаївська - 5016
  • Одеська - 9104
  • Полтавська - 6326
  • Рівненська - 6175
  • Сумська - 5785
  • Тернопільська - 4025
  • Харківська - 9271
  • Херсонська - 4419
  • Хмельницька - 6184
  • Черкаська - 4945
  • Чернівецька - 2671
  • Чернігівська - 3853

Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 15 Листопада, виявили 16 308 нових випадків коронавірусу. Відомо, що серед них 1 168 дітей та 327 медпрацівників. Також 838 людей померли від ускладнень хвороби - це максимум за весь час пандемії.

МОЗ вакцинація щеплення COVID-19 медики

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