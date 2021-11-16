Українцям зробили вже понад 21 млн щеплень від коронавірусу
В Україні з початку вакцинальної кампанії зробили понад 21 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19. Тільки за минулу добу ввели 268 088 доз вакцин, що майже в три рази перевищує показники неділі
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.
Зокрема, в понеділок першу дозу вакцини отримали 102 908 людини, а другу – 165 180. Вчора працювали 1 169 мобільних бригад, 3 222 пункти щеплення та 445 центрів вакцинації.
Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-126 630. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac – 110 982, AstraZeneca – 22 884, Moderna-7 592.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 331 552 особи, з них отримали одну дозу – 12 331 550 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 887 415 осіб. В цілому проведено 21 218 965 щеплень.
Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):
- Київ – 15725
- Вінницька область - 4971
- Волинська - 2843
- Дніпропетровська - 21173
- Донецька - 5938
- Житомирська - 4841
- Закарпатська – 2218
- Запорізька - 7387
- Івано-Франківська - 4675
- Київська – 10554
- Кіровоградська - 3209
- Луганська - 3050
- Львівська – 10882
- Миколаївська - 5016
- Одеська - 9104
- Полтавська - 6326
- Рівненська - 6175
- Сумська - 5785
- Тернопільська - 4025
- Харківська - 9271
- Херсонська - 4419
- Хмельницька - 6184
- Черкаська - 4945
- Чернівецька - 2671
- Чернігівська - 3853
Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 15 Листопада, виявили 16 308 нових випадків коронавірусу. Відомо, що серед них 1 168 дітей та 327 медпрацівників. Також 838 людей померли від ускладнень хвороби - це максимум за весь час пандемії.