Украинцам сделали уже более 21 млн прививок от коронавируса

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В Украине с начала вакцинальной кампании сделали более 21 млн прививок против коронавируса COVID-19. Только за минувшие сутки ввели 268 088 доз вакцин, что почти в три раза превышает показатели воскресенья

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, в понедельник первую дозу вакцины получили 102 908 человека, а вторую – 165 180. Вчера работали 1 169 мобильных бригад, 3 222 пункта прививки и 445 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 126 630. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 110 982, AstraZeneca – 22 884, Moderna – 7 592.

С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведено 21 218 965 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев – 15725

Винницкая область – 4971

Волынская – 2843

Днепропетровская – 21173

Донецкая – 5938

Житомирская – 4841

Закарпатская – 2218

Запорожская – 7387

Ивано-Франковская – 4675

Киевская – 10554

Кировоградская – 3209

Луганская – 3050

Львовская – 10882

Николаевская – 5016

Одесская – 9104

Полтавская – 6326

Ровенская – 6175

Сумская – 5785

Тернопольская – 4025

Харьковская – 9271

Херсонская – 4419

Хмельницкая – 6184

Черкасская – 4945

Черновицкая – 2671

Черниговская – 3853

Ранее мы писали, что в Украине за минувшие сутки, 15 ноября, выявили 16 308 новых случаев коронавируса. Известно, что среди них 1 168 детей и 327 медработников. Также 838 человек умерли от осложнений болезни - это максимум за все время пандемии.