Украинцам сделали уже более 21 млн прививок от коронавируса
В Украине с начала вакцинальной кампании сделали более 21 млн прививок против коронавируса COVID-19. Только за минувшие сутки ввели 268 088 доз вакцин, что почти в три раза превышает показатели воскресенья
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В частности, в понедельник первую дозу вакцины получили 102 908 человека, а вторую – 165 180. Вчера работали 1 169 мобильных бригад, 3 222 пункта прививки и 445 центров вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 126 630. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 110 982, AstraZeneca – 22 884, Moderna – 7 592.
С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведено 21 218 965 прививок.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев – 15725
- Винницкая область – 4971
- Волынская – 2843
- Днепропетровская – 21173
- Донецкая – 5938
- Житомирская – 4841
- Закарпатская – 2218
- Запорожская – 7387
- Ивано-Франковская – 4675
- Киевская – 10554
- Кировоградская – 3209
- Луганская – 3050
- Львовская – 10882
- Николаевская – 5016
- Одесская – 9104
- Полтавская – 6326
- Ровенская – 6175
- Сумская – 5785
- Тернопольская – 4025
- Харьковская – 9271
- Херсонская – 4419
- Хмельницкая – 6184
- Черкасская – 4945
- Черновицкая – 2671
- Черниговская – 3853
Ранее мы писали, что в Украине за минувшие сутки, 15 ноября, выявили 16 308 новых случаев коронавируса. Известно, что среди них 1 168 детей и 327 медработников. Также 838 человек умерли от осложнений болезни - это максимум за все время пандемии.