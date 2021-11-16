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16 ноября 2021, 12:49

Украинцам сделали уже более 21 млн прививок от коронавируса

16 ноября 2021, 12:49
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Фото: из открытых источников
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В Украине с начала вакцинальной кампании сделали более 21 млн прививок против коронавируса COVID-19. Только за минувшие сутки ввели 268 088 доз вакцин, что почти в три раза превышает показатели воскресенья

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В частности, в понедельник первую дозу вакцины получили 102 908 человека, а вторую – 165 180. Вчера работали 1 169 мобильных бригад, 3 222 пункта прививки и 445 центров вакцинации.

Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 126 630. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 110 982, AstraZeneca – 22 884, Moderna – 7 592.

С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу – 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 887 415 человек. В общей сложности проведено 21 218 965 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

  • Киев – 15725
  • Винницкая область – 4971
  • Волынская – 2843
  • Днепропетровская – 21173
  • Донецкая – 5938
  • Житомирская – 4841
  • Закарпатская – 2218
  • Запорожская – 7387
  • Ивано-Франковская – 4675
  • Киевская – 10554
  • Кировоградская – 3209
  • Луганская – 3050
  • Львовская – 10882
  • Николаевская – 5016
  • Одесская – 9104
  • Полтавская – 6326
  • Ровенская – 6175
  • Сумская – 5785
  • Тернопольская – 4025
  • Харьковская – 9271
  • Херсонская – 4419
  • Хмельницкая – 6184
  • Черкасская – 4945
  • Черновицкая – 2671
  • Черниговская – 3853

Ранее мы писали, что в Украине за минувшие сутки, 15 ноября, выявили 16 308 новых случаев коронавируса. Известно, что среди них 1 168 детей и 327 медработников. Также 838 человек умерли от осложнений болезни - это максимум за все время пандемии.

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