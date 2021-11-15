За добу майже 100 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу

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В Україні за минулу добу 97 373 осіб зробили щеплення від коронавірусу COVID-19. Це істотно менше вчорашнього показника

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зокрема, в Неділю першу дозу вакцини отримали 41 083 людини, а другу – 56 290. Вчора працювали 586 мобільних бригад, 2 546 пунктів щеплення та 448 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-51 073. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-35 636, AstraZeneca – 7 898, Moderna – 2 766.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 особи, з них отримали одну дозу – 12 228 642 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 осіб. В цілому проведено 20 950 877 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

Київ – 7157

Вінницька область-1695

Волинська – 1141

Дніпропетровська-5017

Донецька-1225

Житомирська – 1789

Закарпатська-775

Запорізька-3110

Івано-Франківська – 1376

Київська-3126

Кіровоградська – 1558

Луганська-673

Львівська-3874

Миколаївська – 1309

Одеська-3863

Полтавська – 2098

Рівненська-2191

Сумська – 1588

Тернопільська-2893

Харківська-2536

Херсонська – 1220

Хмельницька – 1613

Черкаська-2194

Чернівецька-1107

Чернігівська-1162

Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 14 листопада, зафіксовано 10 802 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби-19 (з них дітей – 764, медпрацівників – 132).