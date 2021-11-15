За добу майже 100 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу
В Україні за минулу добу 97 373 осіб зробили щеплення від коронавірусу COVID-19. Це істотно менше вчорашнього показника
Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.
Зокрема, в Неділю першу дозу вакцини отримали 41 083 людини, а другу – 56 290. Вчора працювали 586 мобільних бригад, 2 546 пунктів щеплення та 448 центрів вакцинації.
Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-51 073. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-35 636, AstraZeneca – 7 898, Moderna – 2 766.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 особи, з них отримали одну дозу – 12 228 642 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 осіб. В цілому проведено 20 950 877 щеплень.
Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):
- Київ – 7157
- Вінницька область-1695
- Волинська – 1141
- Дніпропетровська-5017
- Донецька-1225
- Житомирська – 1789
- Закарпатська-775
- Запорізька-3110
- Івано-Франківська – 1376
- Київська-3126
- Кіровоградська – 1558
- Луганська-673
- Львівська-3874
- Миколаївська – 1309
- Одеська-3863
- Полтавська – 2098
- Рівненська-2191
- Сумська – 1588
- Тернопільська-2893
- Харківська-2536
- Херсонська – 1220
- Хмельницька – 1613
- Черкаська-2194
- Чернівецька-1107
- Чернігівська-1162
Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 14 листопада, зафіксовано 10 802 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби-19 (з них дітей – 764, медпрацівників – 132).