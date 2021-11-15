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15 листопада 2021, 11:45

За добу майже 100 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу

15 листопада 2021, 11:45
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Фото: iз відкритих джерел
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В Україні за минулу добу 97 373 осіб зробили щеплення від коронавірусу COVID-19. Це істотно менше вчорашнього показника

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу МОЗ.

Зокрема, в Неділю першу дозу вакцини отримали 41 083 людини, а другу – 56 290. Вчора працювали 586 мобільних бригад, 2 546 пунктів щеплення та 448 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer-51 073. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac-35 636, AstraZeneca – 7 898, Moderna – 2 766.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 228 644 особи, з них отримали одну дозу – 12 228 642 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 осіб. В цілому проведено 20 950 877 щеплень.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

  • Київ – 7157
  • Вінницька область-1695
  • Волинська – 1141
  • Дніпропетровська-5017
  • Донецька-1225
  • Житомирська – 1789
  • Закарпатська-775
  • Запорізька-3110
  • Івано-Франківська – 1376
  • Київська-3126
  • Кіровоградська – 1558
  • Луганська-673
  • Львівська-3874
  • Миколаївська – 1309
  • Одеська-3863
  • Полтавська – 2098
  • Рівненська-2191
  • Сумська – 1588
  • Тернопільська-2893
  • Харківська-2536
  • Херсонська – 1220
  • Хмельницька – 1613
  • Черкаська-2194
  • Чернівецька-1107
  • Чернігівська-1162

Раніше ми писали, що в Україні за минулу добу, 14 листопада, зафіксовано 10 802 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби-19 (з них дітей – 764, медпрацівників – 132).

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