Ситуация на Донбассе: сепаратисты обстреляли санитарные машины ВСУ, есть пострадавший

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В ночь на воскресенье в Донецкой области водитель-санитар получил тяжелое ранение в результате обстрела сепаратистами санитарных машин ВСУ в районе поселка Невельское

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Указано, что в направлении Невельского велся огонь из минометов калибра 120-мм.

"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое", – говорится в сообщении.

При этом за прошедшие сутки, 13 ноября, зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня противником, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. Он находится в лечебном заведении.

Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Ранее мы писали, что за сутки, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.