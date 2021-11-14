09:29  14 ноября
За сутки коронавирусом заболели почти 25 тысяч человек
10:25  14 ноября
Границу Украины усилят комплексами Нептун
14:26  14 ноября
Боевики обстреляли поселок на Донбассе: уничтоженные дома, под завалами – люди
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2021, 11:17

Ситуация на Донбассе: сепаратисты обстреляли санитарные машины ВСУ, есть пострадавший

14 ноября 2021, 11:17
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на воскресенье в Донецкой области водитель-санитар получил тяжелое ранение в результате обстрела сепаратистами санитарных машин ВСУ в районе поселка Невельское

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Указано, что в направлении Невельского велся огонь из минометов калибра 120-мм.

"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое", – говорится в сообщении.

При этом за прошедшие сутки, 13 ноября, зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня противником, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения. Он находится в лечебном заведении.

Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Ранее мы писали, что за сутки, 12 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Донбасс ООС война сепаратизм ВСУ

Россияне под Чермалыком атаковали украинских военных, сбросив с беспилотника гранату
13 ноября 2021, 20:23
За сутки оккупанты на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня
13 ноября 2021, 10:18
На Донбассе двое украинских военных погибли в результате взрыва неизвестного устройства
12 ноября 2021, 19:31
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua