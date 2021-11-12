На Донбасі двоє українських військових загинули у наслідок вибуху невідомого пристрою

Фото: штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Двоє українських військовослужбовців загинули

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

"Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

За даними штабу ООС, в районі населеного пункту Зайцеве ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. В напрямку Попасної противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли", - підкреслили у штабі.

Як повідомлялося, за минулу добу, 11 листопада, з боку ворожих військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. В результаті обстрілів поранений військовий.