ВМС України провели навчання у Чорному морі з кораблями НАТО

Фото: ВМС ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Командування Військово-Морських Сил ЗСУ, передає RegioNews.

"В акваторії Чорного моря кораблі українських ВМС взяли участь у тренуваннях типу PASSEX з кораблями ВМС США, Республіки Туреччина та Румунії. Серед інших був задіяний флагман 6-го флоту США корабель управління "Mount Whitney”. Також було залучено авіацію американських ВМС – патрульний літак P-8 "Poseidon” та гелікоптер", - йдеться у повідомленні.

Загалом в тренуванні взяли участь 7 кораблів, два з яких від українських ВМС – патрульний катер "Слов’янськ” та середній десантний корабель "Юрій Олефіренко”.

За даними ВМСУ, метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональної тактичної групи відповідно до стандартів НАТО та підвищення рівню взаємосумісності з флотами Альянсу. Окрім того, подібні заходи дозволяють підтримувати безпеку в Чорному морі, вдосконалювати навченість екіпажів кораблів ВМС України та ВМС США для виконання спільних морських операцій.

"Під час виконання тренування у визначеному районі було відпрацьовано елементи з тактичного маневрування, тренування з сигналовиробництва із використанням міжнародної системи сигналів, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства, тренування зі зв’язку, тощо", - уточнили військові.

Як повідомлялося, на Одещині відбулись міжнародні морські навчання "Sea Breeze-2021". Вони проходили за участі представників майже 30 країн. У ВМС вважають, що всі поставлені перед військовослужбовцями завдання виконані.