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10 липня 2021, 12:44 22

У Чорному морі завершились міжнародні навчання "Sea Breeze-2021"

10 липня 2021, 12:44 22
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Фото: facebook.com/SeaBreezeexercise
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На Одещині завершились міжнародні морські навчання "Sea Breeze-2021". Вони проходили за участі представників майже 30 країн. У ВМС вважають, що всі поставлені перед військовослужбовцями завдання виконані

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ВМС ЗС України у Facebook.

За словами командувача ВМС України Олексія Неїжпапи, під час навчань водолази більш як 330 раз спустилися під воду, пілоти налітали понад 80 годин, а кораблі пройшли понад 13 тис. миль.

Наразі в Одесі у Будинку офіцерів проходить офіційна церемонія закриття навчань.

Неїжпапа зазначив, що Чорне море об'єднує нації та країни, і підкреслив, що "море - не паркан", "сила - в єдності", а "той, хто цього не розуміє, - наш противник".

Нагадаємо, 28 червня навчання Sea Breeze 2021 стартували в Одесі.

Раніше стало відомо, що навчання Sea Breeze-2021 будуть наймасштабнішими за 20 років.

Одеса Міноборони навчання море ВМС України Sea Breeze

 
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