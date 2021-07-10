У Чорному морі завершились міжнародні навчання "Sea Breeze-2021"

Фото: facebook.com/SeaBreezeexercise

На Одещині завершились міжнародні морські навчання "Sea Breeze-2021". Вони проходили за участі представників майже 30 країн. У ВМС вважають, що всі поставлені перед військовослужбовцями завдання виконані

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні ВМС ЗС України у Facebook.

За словами командувача ВМС України Олексія Неїжпапи, під час навчань водолази більш як 330 раз спустилися під воду, пілоти налітали понад 80 годин, а кораблі пройшли понад 13 тис. миль.

Наразі в Одесі у Будинку офіцерів проходить офіційна церемонія закриття навчань.

Неїжпапа зазначив, що Чорне море об'єднує нації та країни, і підкреслив, що "море - не паркан", "сила - в єдності", а "той, хто цього не розуміє, - наш противник".

Нагадаємо, 28 червня навчання Sea Breeze 2021 стартували в Одесі.

Раніше стало відомо, що навчання Sea Breeze-2021 будуть наймасштабнішими за 20 років.