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13 ноября 2021, 18:57

ВМС Украины провели учения в Черном море с кораблями НАТО

13 ноября 2021, 18:57
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Фото: ВМС ВСУ
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Украинские ВМС провели тренировку типа PASSEX с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии

Об этом сообщает прессслужба командования Военно-Морских Сил ВСУ, передает RegioNews.

"В акватории Черного моря корабли украинских ВМС приняли участие в тренировках типа PASSEX с кораблями ВМС США, Республики Турция и Румынии. Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления "Mount Whitney". Также была привлечена авиация американских ВМС-патрульный самолет P - 8 ”Poseidon" и вертолет", - говорится в сообщении.

Всего в тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС – патрульный катер "Славянск” и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко”.

По данным ВМСУ, целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня взаимосовместимости с флотами Альянса. Кроме того, подобные меры позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обученность экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций.

"Во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки с сигналовиробництва с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи, и тому подобное", - уточнили военные.

Как сообщалось, в Одесской области состоялись международные морские учения "Sea Breeze-2021". Они проходили при участии представителей почти 30 стран. В ВМС считают, что все поставленные перед военнослужащими задачи выполнены.

США НАТО Румыния ВМС Украины

 
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