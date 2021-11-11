Вже днями частину України засипле першим снігом: синоптики назвали точну дату
Буквально через кілька днів в Україні очікується сніг
Про це пише RegioNews з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Згідно з прогнозом, сніг випаде в понеділок, 15 листопада.
Перші зимові опади очікуються в Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. При цьому денні температури будуть на рівні -1°...+2°.
Раніше ми писали, що в Києві буквально за три тижні до початку зими розцвіли каштани. Квітучі дерева помітили на Оболоні та Теремках.
У Києві за три тижні до зими розцвіли каштаниВсі новини »
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