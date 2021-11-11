Уже на днях часть Украины засыплет первым снегом: синоптики назвали точную дату

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Буквально через несколько дней в Украине ожидается снег

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, снег выпадет в понедельник, 15 ноября.

Первые зимние осадки ожидаются в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. При этом дневные температуры будут на уровне -1°...+2°.

Ранее мы писали, что в Киеве буквально за три недели до начала зимы расцвели каштаны. Цветущие деревья заметили на Оболони и Теремках.