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11 ноября 2021, 14:57

Уже на днях часть Украины засыплет первым снегом: синоптики назвали точную дату

11 ноября 2021, 14:57
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Фото: из открытых источников
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Буквально через несколько дней в Украине ожидается снег

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу, снег выпадет в понедельник, 15 ноября.

Первые зимние осадки ожидаются в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. При этом дневные температуры будут на уровне -1°...+2°.

Погода в Украине 15 ноября / скриншот meteo.gov.ua

Ранее мы писали, что в Киеве буквально за три недели до начала зимы расцвели каштаны. Цветущие деревья заметили на Оболони и Теремках.

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