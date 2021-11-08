Припинено роботу вебресурсу, який незаконно розповсюджував дані 200 млн осіб

Фото з відкритих джерел

Працівники Департаменту кіберполіції Нацполіції України припинили роботу одного з найбільших вебресурсів, де незаконно розповсюджували персональні дані громадян України, Молдови, Білорусі, Казахстану та інших країн

Про це інформує Департамент кіберполіції НПУ, передає RegioNews.

Працівники Департаменту кіберполіції спільно з працівниками дізнання Дарницького управління поліції Києва та у співпраці з представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та міжнародними партнерами із США, Молдови та Німеччини припинили факти порушення захисту персональних даних з використанням автоматизованих систем та мережі Інтернет, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що профілактичні заходи були спрямовані на виявлення окремих осіб та злочинних груп, які займаються незаконним отриманням та розповсюдженням персональних даних осіб, баз даних, а також встановлення підприємств, установ та організацій, які можуть бути причетні до порушення законодавства України в сфері обігу персональних даних.

Як уточнюється, у результаті спільних дій було локалізовано та припинено діяльність одного з найбільших вебресурсів, де незаконно розповсюджувалися персональні дані близько 200 мільйонів осіб, зокрема - громадян України, Молдови, Білорусі, Казахстану та інших країн.

У поліції зазначили, що на цьому сайті містилися відомості щодо номера телефону, прізвища, ім’я та по батькові громадян, їхнього місця реєстрації, а в окремих випадках - і інформація про надані адмінпослуги, пов’язані з використанням особами транспортних засобів.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, 4 листопада кіберполіція викрила шахраїв, які ошукували людей, перебуваючи під вартою.