15:58  08 листопада
МОЗ затвердив довідку про протипоказання до COVID-вакцинації
11:37  08 листопада
Уряд звільнив чотирьох заступників міністра економіки
17:24  08 листопада
На Донбасі від початку доби окупанти двічі обстрілювали українські позиції
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2021, 18:43 2

Припинено роботу вебресурсу, який незаконно розповсюджував дані 200 млн осіб

08 листопада 2021, 18:43 2
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Працівники Департаменту кіберполіції Нацполіції України припинили роботу одного з найбільших вебресурсів, де незаконно розповсюджували персональні дані громадян України, Молдови, Білорусі, Казахстану та інших країн

Про це інформує Департамент кіберполіції НПУ, передає RegioNews.

Працівники Департаменту кіберполіції спільно з працівниками дізнання Дарницького управління поліції Києва та у співпраці з представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та міжнародними партнерами із США, Молдови та Німеччини припинили факти порушення захисту персональних даних з використанням автоматизованих систем та мережі Інтернет, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що профілактичні заходи були спрямовані на виявлення окремих осіб та злочинних груп, які займаються незаконним отриманням та розповсюдженням персональних даних осіб, баз даних, а також встановлення підприємств, установ та організацій, які можуть бути причетні до порушення законодавства України в сфері обігу персональних даних.

Як уточнюється, у результаті спільних дій було локалізовано та припинено діяльність одного з найбільших вебресурсів, де незаконно розповсюджувалися персональні дані близько 200 мільйонів осіб, зокрема - громадян України, Молдови, Білорусі, Казахстану та інших країн.

У поліції зазначили, що на цьому сайті містилися відомості щодо номера телефону, прізвища, ім’я та по батькові громадян, їхнього місця реєстрації, а в окремих випадках - і інформація про надані адмінпослуги, пов’язані з використанням особами транспортних засобів.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, 4 листопада кіберполіція викрила шахраїв, які ошукували людей, перебуваючи під вартою.

Раніше у Харкові викрили 17-річного хлопця на підробці "Дії".

кіберзахист кіберполіція дані порушення персональні дані

Закарпаття: Поліція опечатала кабінети чиновників облради через втручання в роботу комп'ютерної системи
01 листопада 2021, 12:26
Затриманому розробнику фейкової "Дії" запропонували стажування в Мінцифрі
28 жовтня 2021, 19:34
Кіберполіція викрила розробника фейкової "Дії"
27 жовтня 2021, 11:24
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram