Прекращена работа вебресурса, который незаконно распространял данные 200 млн человек
Работники Департамента киберполиции Нацполиции Украины прекратили работу одного из крупнейших вебресурсов, где незаконно распространяли персональные данные граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран
Об этом информирует Департамент киберполиции НПУ, передает RegioNews.
Работники Департамента киберполиции совместно с работниками дознания Дарницкого управления полиции Киева и в сотрудничестве с представителями Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и международными партнерами из США, Молдовы и Германии пресекли факты нарушения защиты персональных данных с использованием автоматизированных систем и сети Интернет, - говорится в сообщении.
Отмечается, что профилактические мероприятия были направлены на выявление отдельных лиц и преступных групп, которые занимаются незаконным получением и распространением персональных данных лиц, баз данных, а также предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть причастны к нарушению законодательства в сфере оборота персональных данных.
Как уточняется, в результате совместных действий была локализована и пресечена деятельность одного из крупнейших вебресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 миллионов человек, в том числе - граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран.
В полиции отметили, что на этом сайте содержались сведения относительно номера телефона, фамилии, имени и отчества граждан, их места регистрации, а в отдельных случаях - и информация об оказанных админуслугах, связанных с использованием лицами транспортных средств.
По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Как сообщалось, 4 ноября киберполиция разоблачила мошенников, которые обманывали людей, находясь под стражей.