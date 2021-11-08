Прекращена работа вебресурса, который незаконно распространял данные 200 млн человек

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Работники Департамента киберполиции Нацполиции Украины прекратили работу одного из крупнейших вебресурсов, где незаконно распространяли персональные данные граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран

Об этом информирует Департамент киберполиции НПУ, передает RegioNews.

Работники Департамента киберполиции совместно с работниками дознания Дарницкого управления полиции Киева и в сотрудничестве с представителями Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и международными партнерами из США, Молдовы и Германии пресекли факты нарушения защиты персональных данных с использованием автоматизированных систем и сети Интернет, - говорится в сообщении.

Отмечается, что профилактические мероприятия были направлены на выявление отдельных лиц и преступных групп, которые занимаются незаконным получением и распространением персональных данных лиц, баз данных, а также предприятий, учреждений и организаций, которые могут быть причастны к нарушению законодательства в сфере оборота персональных данных.

Как уточняется, в результате совместных действий была локализована и пресечена деятельность одного из крупнейших вебресурсов, где незаконно распространялись персональные данные около 200 миллионов человек, в том числе - граждан Украины, Молдовы, Беларуси, Казахстана и других стран.

В полиции отметили, что на этом сайте содержались сведения относительно номера телефона, фамилии, имени и отчества граждан, их места регистрации, а в отдельных случаях - и информация об оказанных админуслугах, связанных с использованием лицами транспортных средств.

По данному факту было открыто уголовное производство по ст. 182 (Нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось, 4 ноября киберполиция разоблачила мошенников, которые обманывали людей, находясь под стражей.