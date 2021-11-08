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08 листопада 2021, 14:37 3

До теплопостачання досі не підключено ще 7% житлового фонду

08 листопада 2021, 14:37 3
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Фото з відкритих джерел
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Станом на сьогодні 7% житлового сектору та 15% об'єктів соціальної сфери в Україні ще не підключені до теплопостачання

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська, передає RegioNews.

На ранок 8 листопада 93% житлового фонду по всій Україні підключено до опалення, та 85% об'єктів соцільної сфери, - повідомила Хоцянівська.

Зі слів заступниці голови Мінрегіону, в Одеській та Херсонській областях цей показник є "значно нижчим", і це "пов'язано з кліматичними умовами".

Сьогодні у цих регіонах ще зберігається досить висока середньодобова температура, - пояснила чиновниця.

Вона додала, що на 100% житловий фонд підключено в 11 областях: у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Як повідомлялося, 25 жовтня житловий фонд був підключений до опалення на 100% лише у двох областях, а наприкінці минулого тижня не підключеними до тепла залишалися 10% житлового фонду в Україні.

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