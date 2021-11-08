15:58  08 ноября
Минздрав утвердил справку о противопоказаниях к COVID-вакцинации
11:37  08 ноября
Правительство уволило четырех заместителей министра экономики
08:08  08 ноября
На Донбассе резко возросло количество обстрелов со стороны российских оккупантов, один военнослужащий ООС погиб
UA | RU
UA | RU
08 ноября 2021, 14:37 3

К теплоснабжению до сих пор не подключено еще 7% жилого фонда

08 ноября 2021, 14:37 3
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По состоянию на сегодня 7% жилого сектора и 15% объектов социальной сферы в Украине еще не подключены к теплоснабжению

Об этом на брифинге сообщила заместительница министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, передает RegioNews.

На утро 8 ноября 93% жилого фонда по всей Украине подключены к отоплению, и 85% объектов социальной сферы, - сообщила Хоцяновская.

Со слов заместителя главы Минрегиона, в Одесской и Херсонской областях этот показатель "значительно ниже", и это "связано с климатическими условиями".

Сегодня в этих регионах еще сохраняется достаточно высокая среднесуточная температура, - пояснила чиновница.

Она добавила, что на 100% жилой фонд подключен в 11 областях: в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

Как сообщалось, 25 октября жилой фондбув подключен к отоплению на 100% только в двух областях, а в конце прошлой недели не подключенными к теплу оставались 10% жилого фонда в Украине.

тепло отопление Минрегион жильё отопительный сезон

В платежках за коммуналку появится новый показатель
03 ноября 2021, 10:57
Чернигов может не выполнить меморандум о неподнятии тарифов на тепло
29 октября 2021, 18:26
В октябре Украина снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах на 2%
25 октября 2021, 12:29
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua