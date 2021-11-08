К теплоснабжению до сих пор не подключено еще 7% жилого фонда

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По состоянию на сегодня 7% жилого сектора и 15% объектов социальной сферы в Украине еще не подключены к теплоснабжению

Об этом на брифинге сообщила заместительница министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, передает RegioNews.

На утро 8 ноября 93% жилого фонда по всей Украине подключены к отоплению, и 85% объектов социальной сферы, - сообщила Хоцяновская.

Со слов заместителя главы Минрегиона, в Одесской и Херсонской областях этот показатель "значительно ниже", и это "связано с климатическими условиями".

Сегодня в этих регионах еще сохраняется достаточно высокая среднесуточная температура, - пояснила чиновница.

Она добавила, что на 100% жилой фонд подключен в 11 областях: в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

Как сообщалось, 25 октября жилой фондбув подключен к отоплению на 100% только в двух областях, а в конце прошлой недели не подключенными к теплу оставались 10% жилого фонда в Украине.