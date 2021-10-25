Житловий фонд підключений до опалення на 100% лише у двох областях – Мінрегіон

Фото з відкритих джерел

Підключення житлового фонду до теплопостачання в середньому в Україні становить понад 45%, а в деяких областях вже завершено повністю або перебуває на фінальній стадії

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій, передає RegioNews.

В Україні розпочався опалювальний сезон і наразі регіони працюють над запуском опалення в житлових будинках. Так, станом на 25 жовтня загальний показник підключення житлового фонду становить приблизно 45%. Деякі регіони відзвітували про 100% запуск теплопостачання, в низці областей - про понад 90%, - йдеться у повідомленні.

У Мінрегіоні уточнили, що про підключення до теплопостачання 100% житлових будинків відзвітували Закарпатська та Тернопільська області. Вісім областей країни, у яких цей показник перевищує 90%: Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Київська, Хмельницька, Чернівецька.

Як повідомлялося, у жовтні Україна знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах на 2%.

Також у "Київтеплоенерго" заговорило про віялові відключення електроенергії у столиці.