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06 листопада 2021, 16:43 294

Термін дії сертифікатів після одужання від COVID-19 скорочений

06 листопада 2021, 16:43 294
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування та використання COVID-сертифікатів. Термін дії міжнародних та внутрішніх сертифікатів після одужання скорочений зі 180 до 105 днів

Про це йдеться в постанові Кабміну від 4 листопада 2021 р. № 1156, оприлюдній на Урядовому порталі, передає RegioNews.

Крім того, порядок доповнений нормою про те, що COVID-сертифікат після одужання може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.

Норми щодо дії сертифікатів містяться у Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.

Як повідомлялося, стало відомо, хто зможе отримати сертифікат про одужання від COVID-19: не всі.

Також в МОЗ розповіли, за яких умов COVID-сертифікат повинен бути анульований.

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