Профсоюз работников образования просит отложить отстранение от работы из-за отсутствия вакцинации

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Об этом сообщается на сайте профсоюза работников образования и науки, передает RegioNews.

В частности, центральный комитет Профсоюза работников образования и науки обратился к Кабинету Министров, Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки по поводу необходимости урегулирования проблемы, связанной с отстранением от работы работников учреждений образования в связи с их отказом и невозможностью вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-СоV-2.

Сложная ситуация образовалась с отстранением от работы работников образовательного учреждения, обязательность профилактических прививок которых определена перечнем, которые отказываются или уклоняются от проведения таких обязательных профилактических прививок против COVID-19. Хотя количество педагогов, которые принимают решение вакцинироваться, ежедневно увеличивается, - говорится в обращении.

В профсоюзе отмечают, что отстранение от работы уже с 8 ноября может повлечь непредсказуемые ситуации, которые приведут к нарушению требований по созданию необходимых условий для хода образовательного процесса, невозможности обслуживания котельных, пищеблоков, охраны зданий, предотвращения замены отсутствующих педагогов и тому подобное.

Кроме того, подчеркивается, что с целью соблюдения норм статьи 32 Кодекса законов о труде Украины (Кзот) об уведомлении работников об изменении существенных условий труда не позднее чем за два месяца, Профсоюз работников образования и науки Украины считает необходимым срочное внесение изменений к приказу МОЗ № 2153 и постановлению Кабинета Министров № 1236, в которых говорится об отстранении определенных категорий работников без вакцинации с 8 ноября, для переноса сроков их реализации не раньше 8 декабря.

Как сообщалось, отстраненным за отказ вакцинироваться от COVID-19 не будут платить больничные.

Раньше в Кабмине определили дату отстранения непривитых от COVID-19 учителей, чиновников и ученых: норма будет действовать с 8 ноября.