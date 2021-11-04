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04 листопада 2021, 15:32 2

СБУ помилково внесла до "чорного списку" України російського актора

04 листопада 2021, 15:32 2
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Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки помилково рекомендувала внести актора Валентина Томусяка до "чорного списку" російських артистів, які становлять загрозу нацбезпеці

Як повідомили "РБК-Україна" в СБУ, найближчим часом його виключать з цього переліку, пише RegioNews.

Повідомляється, що СБУ вже направила до Міністерства культури та інформаційної політики подання про виключення Томусяка зі списку.

Киев случайно внес украинского актера в черный список рядом с российскими :: Общество :: РБК

У спецслужбі пояснили, що рекомендували внести його через те, що його ім'я значилося серед учасників знімальної групи російського пропагандистського фільму.

"Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що даний громадянин не брав участі в зйомках. Відтак, Валентина Томусяка внесли помилково ... СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку", - зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, напередодні Міністерство культури та інформаційної політики включило російського актора Сергія Воробйова та ще 29 діячів російської культури до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.

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