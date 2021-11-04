СБУ помилково внесла до "чорного списку" України російського актора

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Служба безпеки помилково рекомендувала внести актора Валентина Томусяка до "чорного списку" російських артистів, які становлять загрозу нацбезпеці

Як повідомили "РБК-Україна" в СБУ, найближчим часом його виключать з цього переліку, пише RegioNews.

Повідомляється, що СБУ вже направила до Міністерства культури та інформаційної політики подання про виключення Томусяка зі списку.

У спецслужбі пояснили, що рекомендували внести його через те, що його ім'я значилося серед учасників знімальної групи російського пропагандистського фільму.

"Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що даний громадянин не брав участі в зйомках. Відтак, Валентина Томусяка внесли помилково ... СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку", - зазначили у спецслужбі.

Нагадаємо, напередодні Міністерство культури та інформаційної політики включило російського актора Сергія Воробйова та ще 29 діячів російської культури до переліку осіб, які загрожують національній безпеці.