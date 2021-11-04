Кількість випадків COVID-19 в Україні перевищила 3 мільйони: за добу зафіксували 27 тисяч нових хворих
В Україні за минулу добу зафіксували 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 787 дітей та 426 медпрацівників
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за 3 листопада зафіксували 699 летальних випадків, госпіталізували 5472 людини, одужали 12 464 людини.
Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано у Дніпропетровській (2 254) та Одеській (1 899) областях, у м.Київ (1 836), у Харківській (1 656) та Житомирській (1 559) областях.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 3 006 463 осіб, з них одужали 2 479 138 людини, померли 70 146 осіб.
Нагадаємо, за 2 листопада в Україні зафіксували 720 летальних випадків, госпіталізували 5935 осіб, одужали 11 937 осіб.
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