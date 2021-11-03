В Україні за добу померли 720 хворих COVID-19

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В Україні за минулу добу зафіксували 23 393 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 1 406 дітей та 421 медпрацівник

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 2 листопада зафіксували 720 летальних випадків, госпіталізували 5935 осіб, одужали 11 937 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в місті Київ (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) та Харківській (1374) областях.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 979 086 осіб, з них одужали 2 466 674 особи, померли 69 447 осіб.

Нагадаємо, за 1 листопада в Україні зафіксували 700 летальних випадків, госпіталізували 3188 осіб, одужали 12 639 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в Одеській (1908) області, Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях і в Києві (1738).