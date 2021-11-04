Количество случаев COVID-19 в Украине превысило 3 миллиона: за сутки зафиксировали 27 тысяч новых больных

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В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 27 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 1 787 детей и 426 медработников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, за 3 ноября зафиксировали 699 летальных случаев, госпитализировали 5472 человека, выздоровели 12 464 человека.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской (2 254) и Одесской (1 899) областях, в г. Киев (1 836), в Харьковской (1 656) и Житомирской (1 559) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 006 463 человек, из них выздоровели 2 479 138 человека, умерли 70 146 человек.

Напомним, за 2 ноября в Украине зафиксировали 720 летальных случаев, госпитализировали 5935 человек, выздоровели 11 937 человек.